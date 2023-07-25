Аеропорт італійського Палермо був тимчасово закритий у вівторок вранці, 25 липня, після того, як лісові пожежі на пагорбах навколо сицилійського міста досягли периметру аеропорту.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.
Команди пожежників працювали над гасінням пожежі, а аеропорт планує відновити роботу об 11 годині ранку за місцевим часом.
Станом на 07:30 годину ранку було скасовано вісім рейсів.
Зазначається, що аеропорт також був ізольований впродовж декількох годин через перекриття доріг і призупинення залізничного сполучення з Палермо.
Лісові пожежі охоплюють, зокрема, гору Капо Галло, мис, звідки відкривається вид на морський курорт Монделло, і пагорб Беллолампо, де в понеділок ввечері горіла частина місцевого сміттєзвалища з викидом отруйних газів.
Наразі повідомляється, що 120 сімей були евакуйовані зі своїх будинків, а також про відключення електроенергії в багатьох районах міста.
Раніше у Греції через сильну лісову пожежу в гірському районі Пентелі недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцевої лікарні.
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Аеропорт італійського Палермо був тимчасово закритий у вівторок вранці, 25 липня, після того, як лісові пожежі на пагорбах навколо сицилійського міста досягли периметру аеропорту.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.
Команди пожежників працювали над гасінням пожежі, а аеропорт планує відновити роботу об 11 годині ранку за місцевим часом.
Станом на 07:30 годину ранку було скасовано вісім рейсів.
Зазначається, що аеропорт також був ізольований впродовж декількох годин через перекриття доріг і призупинення залізничного сполучення з Палермо.
Лісові пожежі охоплюють, зокрема, гору Капо Галло, мис, звідки відкривається вид на морський курорт Монделло, і пагорб Беллолампо, де в понеділок ввечері горіла частина місцевого сміттєзвалища з викидом отруйних газів.
Наразі повідомляється, що 120 сімей були евакуйовані зі своїх будинків, а також про відключення електроенергії в багатьох районах міста.
Раніше у Греції через сильну лісову пожежу в гірському районі Пентелі недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцевої лікарні.