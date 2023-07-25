Аеропорт італійського Палермо був тимчасово закритий у вівторок вранці, 25 липня, після того, як лісові пожежі на пагорбах навколо сицилійського міста досягли периметру аеропорту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

Команди пожежників працювали над гасінням пожежі, а аеропорт планує відновити роботу об 11 годині ранку за місцевим часом.

Станом на 07:30 годину ранку було скасовано вісім рейсів.

Зазначається, що аеропорт також був ізольований впродовж декількох годин через перекриття доріг і призупинення залізничного сполучення з Палермо.

Лісові пожежі охоплюють, зокрема, гору Капо Галло, мис, звідки відкривається вид на морський курорт Монделло, і пагорб Беллолампо, де в понеділок ввечері горіла частина місцевого сміттєзвалища з викидом отруйних газів.

Наразі повідомляється, що 120 сімей були евакуйовані зі своїх будинків, а також про відключення електроенергії в багатьох районах міста.

Раніше у Греції через сильну лісову пожежу в гірському районі Пентелі недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцевої лікарні.