У Києві в комендантську годину водій на блокпосту збив двох військових, в результаті чого один загинув.

Винуватця аварії затримали на місці, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 25 липня у Святошинському районі столиці.

Внаслідок аварії один військовий від отриманих травм помер, іншого госпіталізували у важкому стані.

Міська прокуратура розпочала слідство за фактом смертельної ДТП (частина 2 статті 286 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



