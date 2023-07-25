У Києві в комендантську годину водій на блокпосту збив двох військових, в результаті чого один загинув.
Винуватця аварії затримали на місці, повідомили у Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 25 липня у Святошинському районі столиці.
Внаслідок аварії один військовий від отриманих травм помер, іншого госпіталізували у важкому стані.
Міська прокуратура розпочала слідство за фактом смертельної ДТП (частина 2 статті 286 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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У Києві в комендантську годину водій на блокпосту збив двох військових, в результаті чого один загинув.
Винуватця аварії затримали на місці, повідомили у Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 25 липня у Святошинському районі столиці.
Внаслідок аварії один військовий від отриманих травм помер, іншого госпіталізували у важкому стані.
Міська прокуратура розпочала слідство за фактом смертельної ДТП (частина 2 статті 286 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.