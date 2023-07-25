Окупанти вдень, 25 липня, обстріляли села Токарівка та Камишани. Внаслідок чого одна жінка загинула, інша — отримала поранення.

Про це інформує Херсонської ОВА з посиланням голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу Токарівки місцева жителька отримала травми несумісні з життям.

«Також близько 13:00 російські війська вкрили вогнем село Камишани. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї численні забої», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.