Правоохоронці затримали миколаївця, який незаконно тримав вдома вибухівку, зброю та набої.

Чоловікові загрожує до семи років ув’язнення, повідомляє Поліція Миколаївської області.

За даними слідства, у 64-річного миколаївця знайшли дев’ять одиниць зброї, понад 2600 набоїв різного калібру до автоматичної, мисливської та іншої зброї, а також вибухонебезпечні предмети та вибухівку.

Йому повідомили про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, на Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвірʼї, вибухівка здетонувала в його руках.