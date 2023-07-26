З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 243 680 окупантів, з яких 460 солдатів — за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:

танків — 4177 (+3) ;

бойових броньованих машин — 8136 (+5) ;

артилерійських систем — 4727 (+22) ;

РСЗВ — 698 (+0) ;

засоби ППО — 457 (+3) ;

літаків — 315 (+0) ;

гелікоптерів — 311 (+1) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16) ;

крилаті ракети — 1307 (+0) ;

кораблі /катери — 18 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7211 (+17) ;

спеціальна техніка — 708 (+5);

Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня,вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».

Крім того, окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цьогобійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.

До того ж морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.