За минулу добу, 25 липня, росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.За його словами, ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.