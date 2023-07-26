Станом на 26 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18449 цивільних обʼєктів.

Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.

Серед пошкоджених об’єктів є:

об’єкти житлового фонду — 12180;

медичні заклади — 109;

навчальні заклади — 435;

заклади культури — 210;

об’єкти промислових підприємств — 209;

об’єкти життєзабезпечення: газу — 1431, електро — 1143, води — 44, теплопостачання — 96;

інші не військові об’єкти — 2592;

Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4263 споживачів.