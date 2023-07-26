У РФ стався черговий інцидент на залізничному вокзалі, де загорілися вагони з сіркою.
Про це пишуть росЗМІ.
Зазначаться, що в Сасово, Рязанська область РФ спалахнули чотири вагони.
Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.
Відомо, що одного чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.
Крім того, внаслідок пожежі евакуювали всіх пасажирів з вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.
Відомо, що на місці працюють російські екстрені служби.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
У РФ стався черговий інцидент на залізничному вокзалі, де загорілися вагони з сіркою.
Про це пишуть росЗМІ.
Зазначаться, що в Сасово, Рязанська область РФ спалахнули чотири вагони.
Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.
Відомо, що одного чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.
Крім того, внаслідок пожежі евакуювали всіх пасажирів з вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.
Відомо, що на місці працюють російські екстрені служби.