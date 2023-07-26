У РФ стався черговий інцидент на залізничному вокзалі, де загорілися вагони з сіркою.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначаться, що в Сасово, Рязанська область РФ спалахнули чотири вагони.

Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.

Відомо, що одного чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

Крім того, внаслідок пожежі евакуювали всіх пасажирів з вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.

Відомо, що на місці працюють російські екстрені служби.