Росіянам вдалося захопити три маленьких села біля Кармазинівки Сватівського району Луганської області.

Про це повідомляє вітчизняний укладач фронтових мап і воєнний експерт «DeepState».

Мова йде про наступні населені пункти: Надія, де до війни мешкало 25 жителів, Сергіївка — 20 мешканців та Новоєгорівка — 36.

«‎Деякі військові блогери пишуть, що ціллю є удар на Борову, ми також схильні до такої думки»‎, — пишуть експерти «DeepState».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військам на Бахмутському напрямку за час наступу вдалося звільнити близько 35 квадратних кілометрів території.

Відомо, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.

Так, під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.