Вечері, 25 липня, на узбережжя Чорного моря у Миколаївській області винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.
Як повідомили в ОК «Південь», через вибух було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкта.
Там зазначають, що до підвищення мінної небезпеки призвела штормова погода у Чорному морі.
Вже сьогодні, 26 липня, неподалік одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.
Військові підкреслюють, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Окрім того, провокативна поведінка окупантів в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.
Нагадаємо, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.
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Вечері, 25 липня, на узбережжя Чорного моря у Миколаївській області винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.
Як повідомили в ОК «Південь», через вибух було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкта.
Там зазначають, що до підвищення мінної небезпеки призвела штормова погода у Чорному морі.
Вже сьогодні, 26 липня, неподалік одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.
Військові підкреслюють, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Окрім того, провокативна поведінка окупантів в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.
Нагадаємо, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.