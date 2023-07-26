Вечері, 25 липня, на узбережжя Чорного моря у Миколаївській області винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.

Як повідомили в ОК «‎Південь»‎, через вибух було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкта.

Там зазначають, що до підвищення мінної небезпеки призвела штормова погода у Чорному морі.

Вже сьогодні, 26 липня, неподалік одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

Військові підкреслюють, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Окрім того, провокативна поведінка окупантів в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Нагадаємо, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.