Обласна влада Миколаївщини вважає, що найбільш ефективним шляхом відбудови пошкоджених внаслідок російської агресії селищ, може стати закріплення конкретного донора за окремим населеним пунктом.

Про бачення відбудови області на брифінгу 26 липня розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Ми пропонуємо міжнародним організаціям та донорам закріпитися за певними населеними пунктами, щоб у них був патронаж. Так краще працювати, в одному місці концентруватися, — сказав начальник ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в рамках відбудови планують розширювати великі села, аби переселяти людей з маленьких. Зазначалося, що перевагами такого рішення стануть: наявність шкіл, інфраструктури, медзакладів та комунікацій для комфортного життя.

Однак, Віталій Кім запевнив, що укрупнення сіл не планується, місцеві жителі натомість хочуть відбудовувати все так, як було до повномасштабного вторгнення.

— Укрупнення сіл ми не плануємо, але це буде залежати від територіальних громад, сіл, старост та від того, що хочуть люди. А люди хочуть, в більшості своїй, відновлення так, як воно було, — розповів губернатор.

Нагадаємо, до звільнення Херсону від окупантів, Миколаївська область кожного дня потерпала від атак з боку російської армії. Багато населених пунктів регіону зазнали сильних пошкоджень.

Так, селище Луч Миколаївської області обстрілювали кожен день майже десять місяців, та знищили 80 відсотків цивільної інфраструктури. Військові показали відео зняте дроном, як виглядає зруйнований Луч під Миколаєвом.

Також у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання. Через село проходили російські війська, однак під окупацією перебувала лише частина селища. Саме звідти ворог здійснював обстріли по території усієї громади. Фото зі зруйнованого Партизанського можна подивитися у фоторепортажі «НикВести».