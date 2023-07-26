Українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.

Про це зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети «Калібр»; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555», — йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, були зафіксовані пуски 36 ракет з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південного сходу, із заходу, постійно змінюючи напрямок польоту. Українські війська знищили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня,вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».

До того ж окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цьогобійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.

Раніше повідомлялось, що морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.