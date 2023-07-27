На вантажному судні Fremantle Highway, який плив під прапором Панами, 26 липня, сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє ВВС, попередньо відомо про одного загиблого та щонайменше 22 поранених моряків.

За даними видання, вантажне судно перевозило 2856 автомобілів з німецького порту Бремерхафен до Порт-Саїд. Повідомляється, що мова йде про автівки марки Mercedes.

Зазначається, що імовірно причиною пожежі стало загоряння електрокара, після чого вогонь почав поширюватись на інші автомобілі.

Як йдеться у повідомленні, наразі рятувальники намагаються стабілізувати корабель для запобігання затопленню, адже для найближчих регіонів така подія стане екологічною катастрофою.

За даними ЗМІ, 23 моряки змогли евакуюватись з судна за допомогою вертольотів, ще близько семи людей вистрибнули за борт, де їх підібрали рятувальні човни та доставили на узбережжя. Уже відомо про одного загиблого та щонайменше 22 поранених.

Нагадаємо, екскурсійний маршрут на затоплений минулого року флагман російського флоту крейсер «Москва» варто починати з Миколаєва, де біля причалу суднобудівного заводу стоїть клон російського корабля — списаний ракетний крейсер «Україна».