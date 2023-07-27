З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:
Нагадаємо, українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.
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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:
Нагадаємо, українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.