З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:

танків — 4186 (+9) ;

бойових броньованих машин — 8147 (+11) ;

артилерійських систем — 4745 (+18) ;

РСЗВ — 698 (+0) ;

засоби ППО — 457 (+0) ;

літаків — 315 (+0) ;

гелікоптерів — 311 (+0) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+3) ;

крилаті ракети — 1307 (+40) ;

кораблі /катери — 18 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7229 (+18) ;

спеціальна техніка — 708 (+0) ;

Нагадаємо, українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.