Сьогодні, 27 липня, в деяких районах міста буде припинене централізоване водопостачання.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Вказується, що причиною є аварія на водопровідній мережі.

У Миколаєві сьогодні орієнтовно до 20:00 припинили подачу води в будинки, що розташовані за адресами:

мікрорайон Казарського;

вулиці Космонавтів 138-а, 138-б, 138-в, 140-а, 140-б, 140-в, 140-г, 142-а, 142-б, 142-в, 144, 144-а, 146-а, 146-б, 146-в, 146-г, 148, 148-а, 150, 152;

вулиці Новобузька 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 120, 128;

вулиці Квітнева 4-а;

вулиці Першотравнева 109, 111;

вулиці Троїцька 220, 222;

вулиці Електронна 61.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень. У травні депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Депутат Юрій Степанець висловив нерозуміння того, звідки взялась така сума, і сказав, що в такому разі, вода повинна бути «золотою».

Лише наприкінці червня депутати Миколаївської міськради з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії. При цьому вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Раніше також повідомлялося, що депутат Миколаївської міськради Андрій Янтар заявив, що воду з бекоштовних точок видачі питної води невідомі використовують у комерційних цілях.