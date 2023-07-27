Під час шторму в морі 26 липня в Одесі загинуло дві людини, ще одну знесло хвилею, її доля наразі невідома.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

«Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло 2 особи. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцезнаходження невідомо. Тривають пошуки», — сказано у повідомленні.

У міськраді нагадують, що в Одесі продовжує діяти заборона на купання в морі. Українців закликають не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, з початку року на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 14 людей, двоє з яких діти. Зокрема, працівники ДСНС врятували дві людини.

Один з останніх випадків стався вночі 21 липня. В селі Прибужжя Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївщини потонув 20-річний хлопець.