Удень у четвер, 27 липня, на території РФ у республіці Алтай розбився гелікоптер Мі-8, загинуло шестеро осіб, ще семеро постраждали.
Як повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, інцидент стався під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур в Алтаї. Вертоліт Мі-8 авіакомпанії Алтай авіа зачепив електричні дроти, впав і загорівся.
У соцмережах з’явилося відео вертольота, який палає. Стверджується, що на борту перебувала «група туристів із 13 осіб».
Міністерство надзвичайних ситуацій РФ підтвердило катастрофу вертольота.
Нагадаємо, нещодавно у РФ стався черговий інцидент — на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою.
Перед тим, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.
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Удень у четвер, 27 липня, на території РФ у республіці Алтай розбився гелікоптер Мі-8, загинуло шестеро осіб, ще семеро постраждали.
Як повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, інцидент стався під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур в Алтаї. Вертоліт Мі-8 авіакомпанії Алтай авіа зачепив електричні дроти, впав і загорівся.
У соцмережах з’явилося відео вертольота, який палає. Стверджується, що на борту перебувала «група туристів із 13 осіб».
Міністерство надзвичайних ситуацій РФ підтвердило катастрофу вертольота.
Нагадаємо, нещодавно у РФ стався черговий інцидент — на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою.
Перед тим, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.