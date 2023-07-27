Удень у четвер, 27 липня, на території РФ у республіці Алтай розбився гелікоптер Мі-8, загинуло шестеро осіб, ще семеро постраждали.

Як повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, інцидент стався під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур в Алтаї. Вертоліт Мі-8 авіакомпанії Алтай авіа зачепив електричні дроти, впав і загорівся.

У соцмережах з’явилося відео вертольота, який палає. Стверджується, що на борту перебувала «група туристів із 13 осіб».

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ підтвердило катастрофу вертольота.

Нагадаємо, нещодавно у РФ стався черговий інцидент — на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою.

Перед тим, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.