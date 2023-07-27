Очаківські воїни 73 морського центру спеціальних операцій імені Кошового отамана Антіна Головатого продовжують невпинно знищувати загарбників.

Роботу військових опублікували на фейсбук-сторінці 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

За словами бійців підрозділу, операція відбулася на південному напрямку.

Зокрема, про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки проведеній розвідці. Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, стався вогневе протистояння. Росіян придушили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.

Крім того, двох військовослужбовців російського підрозділу взяли в полон, а решту окупантів знищили.

Нагадаємо, у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».