Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Як повідомляє пресслужба відомства, полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) планує доповісти про їхні порушення під час служби. Чоловіки вирішили цього не допустити та побили військового.

Силовики повідомляють, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця битою, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

«‎26 липня 2023 працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка»‎, — йдеться в повідомленні.

У керівника Рівненського районного військкомату було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном та речі призначені для вживання наркотиків.

Чоловіка затримали з підозрою підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, що передбачає покарання строком до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у місті Дубровиця Рівненської області 32-річний місцевий житель побив військового, який прийшов вручати повістку за місцем проживання.

Раніше, у квітні, депутати Хмельницької міськради позбавили права користування землею храми УПЦ МП на 13 земельних ділянках після побиття українського військового священиками у Свято-Покровському кафедральному соборі.