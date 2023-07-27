Уночі, 26 липня, в Миколаєві невідомий автомобіль врізався в ВАЗ, після чого втік з місця аварії.

Як повідомила Патрульна поліція Миколаївської області, наразі вони встановлюють очевидців ДТП.

За даними слідства, на вулиці Нагорній, в районі перехрестя з вулицею 11-а Лінія, автомобіль чорного кольору, номерний знак якого встановлюється, зіткнувся з авто ВАЗ залишивши місце ДТП у напрямку вулиці Троїцької.

Правоохоронці звертаються з проханням до мешканців, які мають будь-які дані про цю дорожньо-транспортну пригоду. Або знають місце знаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська 1Б/1, каб. 113.

Нагадаємо, що у Миколаєві досі розшукують авто LEXUS RX, який створив ДТП та втік з місця аварії.