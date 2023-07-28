Впродовж 27 липня війська РФ випустили майже 200 снарядів по Херсонській області. Поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в своєму Telegram-каналі.

«За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів, випустивши 181 снаряд із мінометів, артилерії, «Градів», авіації та БПЛА. Через російську агресію 1 людина отримала поранення», — написав він.

Водночас по Херсону ворог випустив 35 снарядів.

Нагадаємо, під час обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади 27 липня постраждали двоє місцевих жителів: 20-річний хлопець та 15-річна дівчина отримали осколкові поранення нижніх кінцівок.