Сили оборони України відбили чергову спробу заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Сумській області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що по території Харківської, Сумської та Чернігівської областей Росією продовжується здійснення обстрілів. Крім того, зазначив речник, ворог продовжує використання диверсійно-розвідувальних груп. Особливо це стосується Сумського напрямку і частково — Харківського.

— Вчора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах наші українські захисники… відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. І в подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону, — сказав Андрій Демченко.

Він пояснив, що основне завдання таких ДРГ — це, першочергово, виявлення розташування Сил оборони України та, зокрема мінування місцевості.

Нагадаємо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 тисячі 830 військових.