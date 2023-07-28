В Будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната. Внаслідок цього загинула людина.

Про це повідомила Національна поліція в Одеській області.

«За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці вже працюють оперативники та слідчі, а також фахівці-вибухотехніки, які встановлюють обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.