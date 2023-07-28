Окупанти вдень, 28 липня, обстріляли два села в Херсонській області. Внаслідок ворожих атак було поранено двох чоловіків.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Стало відомо, що у селі Новоберислав армія РФ обстріляла житловий будинок. Так, отримав поранення 41-річний чоловік.

Зокрема, по селищу Козацьке російська авіація завдала три удари.Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки.

Крім того, в одній з осель на момент обстрілу знаходився 57-річний чоловік.

Зазначається, що обох потерпілих шпиталізували, їм надається медична допомога.