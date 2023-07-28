У Миколаєві пʼяний водій мотоцикла «Юпітер» тікав від поліції врізавшись в їх службове авто, а потім в гараж.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції області.

За даними правоохоронців, водій не відреагував на вимоги про зупинку та намагаючись втекти врізався в службове авто поліції.

Патрульні повідомили, що «перегони» з нетверезим водієм зміг зупинити тільки гараж, в який він «відважно» врізався не впоравшись з керуванням.

Поліцейські затримали горе-водія та викликали швидку.

Як повідомляється, чоловік пройшов огляд на стан спʼяніння та результат тесту показав перевищену норму в сім разів.

Патрульні склали на водія протоколи за частинами 1 статті 130 (Керування транспортними засобами в стані сп'яніння), статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП), статті 122-2 (Невиконання водієм вимоги поліцейського про зупинку), статті 122-4 (Залишення водіями місця ДТП), а також постанову за частиною 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці розшукують автомобіль, який врізався в ВАЗ, після чого втік з місця аварії.