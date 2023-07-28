У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Повідомляють про влучання в будівлю терористичного «МВС ДНР».

Як пишуть пропагандистські Telegram-канали, у будівлі вибило усі вікна.

Російські пропагандисти також пишуть, що постраждала будівля «‎міського управління державтоінспекції»‎.

На світлинах, які публікують російські канали видно чорний дим, який підіймається в небо над будинками.

Про приліт повідомив також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 липня, у центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 10 людей.