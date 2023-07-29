Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Чоловіка постійно катують.
Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».
«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.
«Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», — додали в «Енергоатомі».
Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.
«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи», — закликав «Енергоатом».
Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
Як відомо, в Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції. Раніше в області відпрацювали план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.
Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Чоловіка постійно катують.
Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».
«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.
«Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», — додали в «Енергоатомі».
Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.
«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи», — закликав «Енергоатом».
Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
Як відомо, в Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції. Раніше в області відпрацювали план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.