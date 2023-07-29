Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Чоловіка постійно катують.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

«Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», — додали в «Енергоатомі».

Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.

«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи», — закликав «Енергоатом».

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.