Російські військові впродовж доби обстріли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема по населеному пункту Куцурубської громади окупанти били з артилерії о 17:24 28 липня. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.
Водночас акваторію Очаківської громади ворог обстріляв з артилерії вже сьогодні вранці — о 4:30 29 липня. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області окупанти більше року обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.
Російські військові впродовж доби обстріли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема по населеному пункту Куцурубської громади окупанти били з артилерії о 17:24 28 липня. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.
Водночас акваторію Очаківської громади ворог обстріляв з артилерії вже сьогодні вранці — о 4:30 29 липня. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області окупанти більше року обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.