Знищені російськими обстрілами потужності одного з підприємств в Очакові

Російські військові впродовж доби обстріли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема по населеному пункту Куцурубської громади окупанти били з артилерії о 17:24 28 липня. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Водночас акваторію Очаківської громади ворог обстріляв з артилерії вже сьогодні вранці — о 4:30 29 липня. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області окупанти більше року обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.