Російські окупанти 28 липня поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини.
Водночас росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, повідомляє Херсонська ОВА.
Через російську агресію за добу поранення отримали четверо цивільних.
Загалом за добу противник 29 разів обстріляв область, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. По Херсону ворог випустив 11 снарядів.
Нагадаємо, російські військові впродовж доби обстріли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Російські окупанти 28 липня поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини.
Водночас росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, повідомляє Херсонська ОВА.
Через російську агресію за добу поранення отримали четверо цивільних.
Загалом за добу противник 29 разів обстріляв область, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. По Херсону ворог випустив 11 снарядів.
Нагадаємо, російські військові впродовж доби обстріли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.