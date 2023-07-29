У Миколаєві здетонував касетний снаряд, який намагалися розібрати п'ятеро чоловіків.
Випадок стався у приватному будинку по вулиці Нагорній вранці 29 липня, повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та наразі перебувають у лікарні. Поліція встановлює походження снаряду.
«Ось такий безглуздий вчинок міг позбавити життя пʼятьох осіб. Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу», — додав Сергій Шайхет.
Нагадаємо, 28 грудня 2022 року в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.
У Миколаєві здетонував касетний снаряд, який намагалися розібрати п'ятеро чоловіків.
Випадок стався у приватному будинку по вулиці Нагорній вранці 29 липня, повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та наразі перебувають у лікарні. Поліція встановлює походження снаряду.
«Ось такий безглуздий вчинок міг позбавити життя пʼятьох осіб. Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу», — додав Сергій Шайхет.
Нагадаємо, 28 грудня 2022 року в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.