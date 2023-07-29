У Миколаєві здетонував касетний снаряд, який намагалися розібрати п'ятеро чоловіків.

Випадок стався у приватному будинку по вулиці Нагорній вранці 29 липня, повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та наразі перебувають у лікарні. Поліція встановлює походження снаряду.

«Ось такий безглуздий вчинок міг позбавити життя пʼятьох осіб. Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу», — додав Сергій Шайхет.