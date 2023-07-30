Російські окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі.

Про це повідомили в ОК «Південь».

Зазначається, що росіяни скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.

А серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини, які, як повідомлялося, були збиті силами ППО.