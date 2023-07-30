Російські окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі.
Про це повідомили в ОК «Південь».
Зазначається, що росіяни скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.
А серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини, які, як повідомлялося, були збиті силами ППО.
Нагадаємо, бійці очаківського 73 окремого морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого розповіли про унікальні спецоперації, які провели впродовж повномасштабної війни з Росією. Зокрема, «морські котики» показали кадри висадки на острів Зміїний та встановлення там українського прапору. При цьому, як тільки вони висадились на Зміїний, по острову був прильот.
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Російські окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі.
Про це повідомили в ОК «Південь».
Зазначається, що росіяни скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.
А серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини, які, як повідомлялося, були збиті силами ППО.
Нагадаємо, бійці очаківського 73 окремого морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого розповіли про унікальні спецоперації, які провели впродовж повномасштабної війни з Росією. Зокрема, «морські котики» показали кадри висадки на острів Зміїний та встановлення там українського прапору. При цьому, як тільки вони висадились на Зміїний, по острову був прильот.