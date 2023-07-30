У місті Вознесенськ у суботу, 29 липня, внаслідок ДТП загинули троє людей та троє отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївській області у Facebook.

«Вчора, 29 липня, близько 23:50 у місті Вознесенськ на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990, за кермом якого перебував 20-річний чоловік та Suzuki Vitara», — йдеться в дописі.

Зазначається, що внаслідок зіткнення водій ВАЗа та двоє пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім того, травмувань зазнав і 57-річний водій Suzuki Vitara. Усі травмовані були доставлені до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 3 статті 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Миколаєві досі розшукують авто LEXUS RX, який створив ДТП та втік з місця аварії.