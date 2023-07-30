З 24-го до 30-го липня на водоймах загинуло 30 людей.
Про це повідомляють пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вчора ввечері, 29 липня, з сіл Олешків та Ісаків надійшли 2 повідомлення до Служби порятунку, що під час відпочинку, ймовірно, втопилися люди.
Сьогодні вранці, 30 липня, на річках Прут і Дністер виявили тіла двох чоловіків, яких доправили до берега.
За даними ДСНС, з початку року внаслідок необережної поведінки на водоймах загинуло понад 500 людей.
У відомстві ще раз нагадали про правила безпечного відпочинку:
Також діти можуть купатися лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати – заборонено заходити у воду вище пояса.
Не варто купатися поодинці та запливати за обмежувальні знаки.
Нагадаємо, що на минулому тижні в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді потонула жінка.
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З 24-го до 30-го липня на водоймах загинуло 30 людей.
Про це повідомляють пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вчора ввечері, 29 липня, з сіл Олешків та Ісаків надійшли 2 повідомлення до Служби порятунку, що під час відпочинку, ймовірно, втопилися люди.
Сьогодні вранці, 30 липня, на річках Прут і Дністер виявили тіла двох чоловіків, яких доправили до берега.
За даними ДСНС, з початку року внаслідок необережної поведінки на водоймах загинуло понад 500 людей.
У відомстві ще раз нагадали про правила безпечного відпочинку:
Також діти можуть купатися лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати – заборонено заходити у воду вище пояса.
Не варто купатися поодинці та запливати за обмежувальні знаки.
Нагадаємо, що на минулому тижні в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді потонула жінка.