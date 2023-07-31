На сході Пакистану, в провінції Пенджаб, перекинувся автобус з паломниками — п’ятеро людей загинули, ще 20 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рятувальники визначили, що автобус, який перевозив вірян, перекинувся, бо водій заснув за кермом. П’ятеро людей загинули, ще 20 зазнали ушкоджень, деякі з них перебувають у критичному стані. Зазначається, що серед пасажирів є жінки та діти.

Поліція взяла аналіг крові у водія, оскільки підозрюють його у вживанні гашиша перед поїздкою.

Нагадаємо, навесні на південному заході Пакистану унаслідок атаки терориста-смертника на автомобіль зі співробітниками служби безпеки загинуло 9 поліцейських, ще 16 отримали поранення.