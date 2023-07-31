Слідчі оголосили підозру 63--річному жителю Вознесенщини, який підтримував збройну агресію РФ проти України та окупаційну політику.
Про це зазначає Миколаївська обласна прокуратура.
За словами правоохоронців, чоловік після початку повномасштабного вторгнення на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів.
Зокрема, правопорушник виправдовував та визнавав правомірним тимчасову окупацію частини території України.
Наразі досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялось, що на Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Слідчі оголосили підозру 63--річному жителю Вознесенщини, який підтримував збройну агресію РФ проти України та окупаційну політику.
Про це зазначає Миколаївська обласна прокуратура.
За словами правоохоронців, чоловік після початку повномасштабного вторгнення на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів.
Зокрема, правопорушник виправдовував та визнавав правомірним тимчасову окупацію частини території України.
Наразі досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялось, що на Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.