Станом на 31 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 462 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 5 об’єктів.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.

З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:

Наразі без газопостачання знаходиться 4229 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.

Проводиться добровільна евакуація. Станом на 31 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 330 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.