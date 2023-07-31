В Донецькій області через раптовий викид вугілля та газу на шахті загинули троє працівників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Трагедія сталася ввечері, 30 липня, на «‎Шахтоуправлінні»‎ «‎Покровське»‎. Внаслідок аварійної ситуації зниклими безвісти вважалися троє працівників шахти.

За кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарів було знайдено.

«‎На жаль, усі загинули. Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович та Ночка Євген Володимирович»‎, — повідомили в міністерстві.

Міністерство енергетики України також зауважило, що причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у 2022 році російські окупанти закривали шахти на тимчасово окупованій території Донбасу. Це було пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.