З лютого 2022 року держава-агресор вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей.

Про це повідомила уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова у звіті за 2022 рік.

За її словами, до Росії вивезли близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей-сиріт. Зокрема, 288 дітей з окупованої частини Донеччини влаштували в прийомні сімʼї, з Луганської області — 92 дитини.

Відомо, що з квітня по жовтень 2022 року в російські прийомні сімʼї в 19 регіонах влаштували 380 дітей з Донецької області, які залишилися без батьків.

Також окупанти вивезли до Криму 52 дитини з Олешківського дитячого будинку-інтернату, що в Херсонській області.

Варто додати, що наприкінці літа минулого року «у звʼязку з ситуацією на лінії фронту» діти «з Херсонської, Запорізької, Харківської областей та інших територій» були відправлені «в санаторії та організації відпочинку» окупованого Криму та Краснодарського краю РФ.

Нагадаємо, міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.