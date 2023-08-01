На турецькому пляжі Шиле виявили 28 боєприпасів, через це пляж закрили для відвідувачів.

Про це заявив Офіс губернатора Стамбула з посиланням на TRT Haber.

Відомо, що 8 із 28 боєприпасів, виявлених у морі поблизу Шиле, було вивантажено для ідентифікації та знищення.

Зазначається, що 9 боєприпасів виявили за 10 метрів від берега на глибині 1-1,5 метра. Їх вдалося виявити під час водолазних робіт, проведених 29 липня на тому самому місці.

Варто додати, знищення виявлених боєприпасів відбудеться в середу, після вжиття необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, на міжнародній оборонній виставці «International Defence Industry Fair» у Туреччині презентували розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5.