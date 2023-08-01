На Одещині при перевірці 19 вагонів на митному терміналі було виявлено понад тисячу тонн палива, які були виготовлені з лушпиння соняшнику, які походили з країни-агресора вартістю 39 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Одеські області.

За словами слідчих, вони затримали залізничні вагони з понад 1000 тонн паливних гранул з лушпиння соняшника російського виробництва на митному терміналі на Одещині.

Зазначається, що вагони прибули в Україну до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі транзиту.

Відомо, що власником вантажу була київська компанія, яка планувала переправити його до третіх країн для продажу та отримати значні прибутки, скориставшись митними преференціями для українських товарів.

Наразі ведеться розслідування в межах кримінального провадження.

Крім того, вилучений вантаж передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.