На півдні Франції біля курортного міста Фрежюс сталася аварійна посадка туристичного легкомоторного літака, який потім затонув.
На борту перебували троє людей, повідомило французьке FranceInfo.
Повідомляється, що через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на море за 600 метрів від пляжу, недалеко від Канн, на очах у сотень відпочивальників. Свідки аварії у яких були човни, відразу ж поспішили на допомогу.
Пасажири та пілот залишилися неушкодженими й були швидко врятовані.
Нагадаємо, у Чехії загинув пілот під час аварії надлегкого літака.
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На півдні Франції біля курортного міста Фрежюс сталася аварійна посадка туристичного легкомоторного літака, який потім затонув.
На борту перебували троє людей, повідомило французьке FranceInfo.
Повідомляється, що через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на море за 600 метрів від пляжу, недалеко від Канн, на очах у сотень відпочивальників. Свідки аварії у яких були човни, відразу ж поспішили на допомогу.
Пасажири та пілот залишилися неушкодженими й були швидко врятовані.
Нагадаємо, у Чехії загинув пілот під час аварії надлегкого літака.