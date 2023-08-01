На півдні Франції біля курортного міста Фрежюс сталася аварійна посадка туристичного легкомоторного літака, який потім затонув.

На борту перебували троє людей, повідомило французьке FranceInfo.

Повідомляється, що через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на море за 600 метрів від пляжу, недалеко від Канн, на очах у сотень відпочивальників. Свідки аварії у яких були човни, відразу ж поспішили на допомогу.

Пасажири та пілот залишилися неушкодженими й були швидко врятовані.

Нагадаємо, у Чехії загинув пілот під час аварії надлегкого літака.