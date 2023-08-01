У частині Корабельного району Миколаєва припинено подачу води.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомили у «Миколаївводоканал».
Водопостачання припинено в будинки що розташовані від проспекту Богоявленського до вулиці Айвазовського та між проспектом Корабелів до вулиці Олега Ольжича.
Як повідомили комунальники, знову аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.
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У частині Корабельного району Миколаєва припинено подачу води.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомили у «Миколаївводоканал».
Водопостачання припинено в будинки що розташовані від проспекту Богоявленського до вулиці Айвазовського та між проспектом Корабелів до вулиці Олега Ольжича.
Як повідомили комунальники, знову аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.