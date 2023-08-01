Суд арештував мешканку Миколаєва, яка підозрюється у державній зраді. Вона за власної ініціативи збирала інформацію щодо наслідків обстрілів об’єктів інфраструктури у місті.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва та Служба безпеки України.

Як повідомили в СБУ, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора.

Згодом вона вийшла на «Лохматого», з яким спілкувалась через спеціально створений ним телеграм-канал.

Також у суді розповіли, що фото та відео наслідків ворожих обстрілів, зокрема, масштабної пожежі на місці влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури, було в подальшому використано в пропагандистському сюжеті російського державного інформаційного агентства «РИА Новости».

У судовому засіданні жінка заперечувала проти задоволення клопотання щодо взяття під варту, зазначила, що не мала умислу на співпрацю з окупантами, свої дії називала простим спілкуванням в чаті, де вона повідомляла про наслідки обстрілів.

Захисник також заперечив проти задоволення клопотання.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваній запобіжний захід у виді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Раніше суд взяв під варту мешканку одного з сіл Миколаївського району, підозрювану у співпраці з РФ. Вона передавала інформацію окупантам про розташування підрозділів ЗСУ та ППО.