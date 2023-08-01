Станом на 1 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 465 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 3 об’єкти.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4229 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 31 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 326 внутрішньо переміщених осіб.
Нещодавно, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Станом на 1 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 465 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 3 об’єкти.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4229 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 31 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 326 внутрішньо переміщених осіб.
Нещодавно, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.