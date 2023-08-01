Станом на 1 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 465 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 3 об’єкти.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.

З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:

об’єкти житлового фонду – 12193;

медичні заклади – 109;

навчальні заклади – 435;

заклади культури – 210;

об’єкти промислових підприємств – 209;

об’єкти життєзабезпечення: газу – 1432, електро – 1143, води – 44, теплопостачання – 96;

інші не військові об’єкти – 2594.

Наразі без газопостачання знаходиться 4229 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.

Проводиться добровільна евакуація. Станом на 31 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 326 внутрішньо переміщених осіб.

Нещодавно, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.