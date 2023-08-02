В Луцькому районі Волинської області в липні від ускладнення кашлюка померла 2-місячна дитина.

В регіоні цьогоріч спостерігається ріст захворюваності на кашлюк, хоча у 2022 році це захворювання зовсім не реєстрували, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Дитина була нещеплена проти цієї хвороби за віком.

«Ймовірно, інфікування відбулося від старших дітей в сім’ї, які також не щеплені в зв’язку з відмовами батьків», — припускають спеціалісти.

Як зазначили в Центрі, в області цього року спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. За 6 місяців 2023 року зареєстровано 66 випадків захворювання, з них 64 — серед дітей.

«40% захворілих не мали жодного щеплення проти кашлюка. В минулому році дане захворювання не реєструвалося», — додали у Волинському центрі МОЗ.

Нагадаэмо, з початку 2023 року у Миколаївській області зафіксували 18 випадків звернень людей, яких покусали хворі на сказ тварини.