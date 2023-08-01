У Дніпропетровській області провели обшуки в обласного військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За словами слідчих, дніпровський військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро.

Зокрема, правопорушник також зареєстрував на родича підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вартість цього майна значно перевищує його законні доходи.

Варто зазначити, що правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких, а також обшукали автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо вироку посадовцю про підозру й обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, Миколаївська прокуратура через суд відновлює права держави на землі державного лісового фонду вартістю 679 тисяч гривень.