У Москві ввечері вівторка, 1 серпня, трапився вибух на заводі лічильно-аналітичних машин, вибух стався на вулиці Нижня Красносільська.

Про це пишуть росЗМІ.

Стало відомо, що вибух трапився на шостому поверсі заводу лічильно-аналітичних машин.

За словами очевидців, біля будівлі почалася пожежа, а з вікон валить густий дим.

Крім того, з заводу евакуйовано 40 осіб.

Наразі інформація про потерпілих не надходила.

Нещодавно, уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.