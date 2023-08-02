У районі селища Ольшанське Миколаївської області місцевий мешканець біля річки виявив два вибухобезпечні предмети.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, розповів про вибухові предмети чоловік з Ольшанської громади.

Зазначається, що біля одного з водоймищ, слідчі виявили та вилучили пакет чорного кольору, в якому лежали дві гранати та запали до них.

Крім того, вибухівку було передано до найближчого відділення поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали миколаївця, який незаконно тримав вдома вибухівку, зброю та набої.