У районі селища Ольшанське Миколаївської області місцевий мешканець біля річки виявив два вибухобезпечні предмети.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, розповів про вибухові предмети чоловік з Ольшанської громади.
Зазначається, що біля одного з водоймищ, слідчі виявили та вилучили пакет чорного кольору, в якому лежали дві гранати та запали до них.
Крім того, вибухівку було передано до найближчого відділення поліції.
Нагадаємо, правоохоронці затримали миколаївця, який незаконно тримав вдома вибухівку, зброю та набої.
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У районі селища Ольшанське Миколаївської області місцевий мешканець біля річки виявив два вибухобезпечні предмети.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, розповів про вибухові предмети чоловік з Ольшанської громади.
Зазначається, що біля одного з водоймищ, слідчі виявили та вилучили пакет чорного кольору, в якому лежали дві гранати та запали до них.
Крім того, вибухівку було передано до найближчого відділення поліції.
Нагадаємо, правоохоронці затримали миколаївця, який незаконно тримав вдома вибухівку, зброю та набої.