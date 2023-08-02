У вівторок, 1 серпня, два вертольоти Білорусі порушили повітряний простір Польщі під час навчань.

Про це повідомили у пресслужбі польського Міністерства оборони.

Стало відомо, що інцидент стався у районі прикордонного села Біловежі. Зокрема, польські військові спочатку не змогли зафіксувати порушення кордону, оскільки гелікоптери летіли на дуже малій висоті.

Зазначається, що влада Польщі вже проінформувала союзників по НАТО про цей випадок.

Варто додати, що міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

«Крім того, Комітет національної безпеки та оборони домовився про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі до МЗС Польщі для з'ясування всіх деталей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія під виглядом «оздоровлення» вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.