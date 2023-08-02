У вівторок, 1 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину 74 рази. Ворог пошкодив освітній та медичний заклади.

Як зазначає начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, армія РФ випустила по області 441 снаряд з мінометів, артилерії, «‎Градів»‎, танків, БПЛА та авіації.

По самому Херсону ворог випустив 31 снаряд.

«‎Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю медичного закладу у Херсоні; освітній заклад у Бериславському районі»‎, — написав начальник ОВА.

З його слів, через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро місцевих дістали поранення.

Нагадаємо, 31 липня внаслідок чергової російської атаки на Херсонщину четверо людей загинули, ще 18 мешканців області дістали поранення, з них 1 дитина.